"Sono visibilmente emozionato, voglio ringraziare il sindaco. Il progetto di uno stadio non è più solamente una questione di intrattenimento sportivo ma anche culturale e di tempo libero. Abbiamo pensato che Firenze è una delle poche città il cui skyline va rispettato e abbiamo creato una sorta di disegno pulito che inquadra il progetto originale".Nel Salone dei Cinquecento dievento che ha richiamato la presenza di tantissimi ospiti illustri, dal presidente federale Gabriele Gravina e l'ad della Lega Serie A De Siervo, passando per Giancarlo Antognoni, Gabriel Batistuta, il ct della Nazionale Roberto Mancini e il numero uno del Coni Giovanni Malagò.Queste le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Firenze: "La sfida è grande e la presenza di tutte queste autorità e protagonisti dello sport, del calcio e del paese, testimonia l'importanza del passaggio. Non abbiamo uno stadio tra i tanti, il Governo italiano l'ha definito monumento nazionale e pensate che è nel passaporto.Questa è la scommessa sul Franchi, proteggerlo ma trasformarlo moderno, negli standard internazionali".Dal palco del Salone dei Cinquecento ha preso la parola pure"A Firenze c'è uno stadio che fa parte della storia ma può essere rinnovato e preso da esempio anche per altre città d'Italia. Di questo ne beneficerà per prima la Fiorentina, il pubblico caloroso di Firenze così vicino può portare solo cose positive".Questo invece è il commento di: "In partenza c'era un impasse, dovuto allo status di monumento. Bello, ma crea complicazioni: sono stati bravi tutti a individuare un percorso che salvaguardasse la storia e avesse il coraggio di guardare avanti.Faccio gli auguri alla città di Firenze per questo progetto, meraviglioso".Tra le autorità ha infine detto la sua il: "Siamo un po' legati da un'eccessiva burocrazia e una scarsa intraprendenza della parte privata.Spero che questa iniziativa sia da stimolo per tantissime altre realtà. Con Nardella ci siamo confrontati per molto tempo, arrivando a mettere insieme la storia del nostro calcio, vuoi della Nazionale vuoi della Fiorentina.".A rappresentare la Fiorentina sono intervenuti il direttore generalee il direttore sportivo Daniele Pradé e proprio il braccio destro del patron Rocco Commisso è intervenuto dal palco: "ringrazio i tanti giocatori che ci sono e che hanno vestito questa maglia.Abbiamo girato la città per il nostro settore giovanile e la sua crescita, a Bagno a Ripoli abbiamo trovato il posto per un villaggio totale che sia la nuova casa. Domenica saranno nostri ospiti gli ex giocatori del passato, prima della partita col Bologna".