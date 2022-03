Dal momento in cui la Fiorentina ha deciso di cedere alla Juventus Dusan Vlahovic, chiunque si è accorto, mister Vincenzo Italiano in prima battuta, che questa squadra ha molti problemi in fase realizzativa. E la lente d’ingrandimento non è sui suoi sostituti, che fino ad ora lo stanno comunque sostituendo degnamente, ma sugli esterni d’attacco: le frecce offensive della Fiorentina creano molto ma non riescono a finalizzare. La poca concretezza sotto porta dei laterali viola ha fatto si che la squadra di Italiano perdesse di pericolosità e d’imprevedibilità, abbassando di molto la propria media realizzativa.



Il tema stamani è stato affrontato da due quotidiani fiorentini, La Nazione ed Il Corriere Fiorentino, hanno fatto un’analisi del problema che affigge la Fiorentina. Il meno deludente è Riccardo Sottil, capace di raggiungere quota 4 gol, tutti gli altri non sono andati meglio: anche se ieri contro il Verona anche lui non è sembrato in splendida forma. Chi dovrà sicuramente dare qualcosa in piu alla squadra è Nico Gonzalez: l’argentino questa stagione tra positività al covid e infortuni vari ancora non ha espresso al massimo il suo valore. Impalpabile Saponara, che ha la scusante di non essere propriamente un esterno, che dopo un inizio di campionato spumeggiante adesso si è un po’ smarrito. Il più atteso dopo il mercato invernale era sicuramente Ikoné: il francese però, arrivato a inizio gennaio dal Lille, ancora non è pienamente al centro del gioco anche se in quei pochi spezzoni giocati ha dimostrato di essere funambolico negli ultimi metri. Infine resta Callejon, l’usato sicuro dei viola, che quando va in campo difficilmente sbaglia qualcosa anche se spesso si limita al compitino: lo spagnolo al momento sta bene, ma col tempo ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico.