Nel luglio 2021 laacquista dallo Stoccarda per 24,5 milioni di euro un esile argentino, che dopo meno di un anno,. Il feeling con la squadra e soprattutto con il neo tecnico Vincenzo Italiano è fin da subito eccellente. Alla seconda giornata, il 28 agosto con il Torino, Nico sigla il suo primo gol in Italia e in maglia viola. Italiano gli riserva il ruolo di esterno nel suo 4-3-3, alternandolo su ambe due le fasce conNel mercato di gennaio arriva un altro esterno a Firenze,, ma il minutaggio e il rendimento dell’argentino continuano a crescere, fino ad arrivare aidi oggi,. Con il gol di Nico e la conseguente vittoria sulla Roma, la Fiorentina ha agganciato proprio i giallorossi al sesto posto, in un finale di stagione che li vede in piena corsa per l’Europa, con Lazio, Roma e Atalanta.Oltre che nei numeri, l’importanza di Nico la si vede proprio nel rendimento in campo, con continui strappi, che permettono ai suoi di scardinare le difese avversarie., nonostante abbia solo 24 anni, e sia arrivato da meno di un anno. Non a caso, nel match fondamentale con i giallorossi, Nico si è presentato dal dischetto e ha trasformato con perfezione il rigore dell’1-0, a manifestare la sua importanza in questo gruppo.Con la partenza di Vlahovic si pensava ad un ridimensionamento della Fiorentina, ma l’esplosione totale di Nico Gonzalez, e il gioco sempre più spumeggiante dei ragazzi di Vincenzo Italiano, hanno compensato alla grave perdita del bomber ormai bianconero. Con sole due gare rimaste da giocare, la Fiorentina sogna davvero l’Europa, mai così vicina dai lontani fasti della viola di Prandelli, che fece sognare tutta la città di Firenze. Il caso vuole che nella città di Firenze, dopo, sia un altro argentino, Nico Gonzalez, a far sognare i piccoli tifosi e chissà che con qualche piccolo ritocco, il prossimo anno si possa pensare ancora più in grande.Il presidentedovrà stare però molto attento, poiché dopo una stagione del genere e con un Mondiale alle porte, che lo vedrà protagonista con la maglia dell’Argentina,che sta facendo sognare la Fiesole.