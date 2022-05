Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.30, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è attesa dall’ultima trasferta dell’anno, una partita di valore fondamentale per la squadra gigliata che adesso crede fortemente nella possibilità di andare in Europa. Dopo i clamorosi risultati degli ultimi giorni, che con una vittoria oggi permetterebbero a la Fiorentina di ipotecare la qualificazione, l’attesa per il fischio d’inizio di Sampdoria – Fiorentina è altissima. Tantissimi tifosi saranno incollati alla tv o alla radio ma sono altrettanti sono anche quelli che hanno deciso di seguire la squadra direttamente a Genova.



Secondo le stime fatte dal club di Viale Mandredo Fanti quest’oggi a Marassi, infatti, sono attesi oltre 1.700 tifosi della Fiorentina: un dato davvero significativo, considerando la giornata lavorativa e l’orario della partita. Si tratta di uno dei classici esodi a cui i tifosi viola ci hanno negli anni abituato, con l’obiettivo di provare a spingere la squadra di Vincenzo Italiano oltre ogni ostacolo. Quella di oggi inoltre sarà la seconda partita consecutiva giocata di lunedì, dopo il grande exploit della scorsa settimana contro la Roma.



In tutto questo, ancora non è chiaro quando verrà giocata Fiorentina-Juventus, ultima giornata di campionato. Biglietti già in vendita ma per capire data e orario della sfida servirà attendere ancora. Di certo anche in quella occasione il tifo viola si farà sentire, al Franchi contro i rivali storici, che in questa stagione hanno avuto la meglio in 3 sfide su 3, ulteriore motivazione per provare a fare risultato. grandi prestazioni e che ora vuole chiudere il campionato in bellezza.