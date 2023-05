Un'estate fa Roberto Firmino è stato a un passo o anche meno dalla Juve. Poi Jurgen Klopp ha detto no e alla fine il centravanti brasiliano è rimasto a Liverpool per un'ultima stagione. Che lo ha visto autore del miglior percorso in termini di rapporto gol-presenze, pur essendo inevitabilmente utilizzato meno che negli altri anni. E ora che è ufficiale l'addio a parametro zero anche la Juve ci riprova, per espressa volontà di Max Allegri.