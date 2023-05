L'Inter è su Firmino? La notizia che rimbalza da tempo dall'Inghilterra si scontra sempre più con il presente del club nerazzurro. Sebbene il brasiliano si libererà a parametro zero dal Liverpool il suo ingaggio che era da oltre 10 milioni di euro in questa stagione è ritenuto dal club nerazzurro completamente fuori budget e, quindi, non un profilo su cui poter investire per la prossima stagione.