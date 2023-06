La Fiorentina continua a sfogliare la propria rosa di nomi per il prossimo centravanti Viola. In questo senso, potrebbe tornare caldo il nome di Marko Arnautovic. Il Bologna, si legge sul Corriere dello Sport non vorrebbe lasciarlo partire, ma ci penserebbe in caso di offerta congrua. I rossoblù si siederebbero al tavolo con un'offerta da almeno 10 milioni di Euro. Anche se il calciatore preferirebbe giocare una competizione europea, e la Fiorentina è ancora in attesa della decisione della UEFA sulla Juventus.