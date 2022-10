Da quando siedono sulle due panchineil duello si è acceso ancor di più. A partire dall'anno scorso, quando lo Special One fu il primo a fermare il tecnico toscano dopo otto vittorie di fila in campionato. Fino allo scontro di quest'anno, deciso grazie ad una magia di Osimhen a dieci minuti dal termine. Tornare all'Olimpico per Spalletti è un'emozione forte, tra le gioie di quelle cinque stagioni sulla panchina giallorossa e l'accoglienza che per la seconda volta gli ha riservato- Spalletti però non si è lasciato trascinare da ciò che gli stava attorno e ha pensato alle trappole che l'ex Inter gli aveva preparato. Alla fine ha avuto la meglio,Il palmarès dice cose importanti dell'allenatore portoghese, eppure attualmente sembra esserci una grande differenza tra i due. Spalletti ha visto andare via tanti giocatori di spessore, ma il suo Napoli oggi ha un calcio emozionante, travolgente, uno dei migliori in Europa. A cui si abbinano i risultati, strepitosi: primato in campionato e in Champions League con 13 vittorie complessive e neanche una sconfitta fino ad ora. Mou, invece, è 7 punti indietro e ieri, come dicevamo, nell'arco dei 90 minuti si è visto tutto il divario.- Lo "Special One" è sempre stato José Mourinho, eppure oggi di speciale c'è tutto ciò che viene fuori da Castel Volturno, dal quartier generale del Napoli.sta tirando fuori il meglio da ogni singolo calciatore a sua disposizione, dal primo all'ultimo della rosa.di un rendimento altissimo di tutti i calciatori. Tant'è che senza Osimhen gli azzurri hanno macinato ugualmente vittorie per oltre un mese, così come accaduto negli ultimi impegni fondamentali senza due titolarissimi come Rrahmani e Anguissa. Adesso per consacrarsi e diventare un vero special,