350 mila euro versati al Joao Gomes sbagliato. È quanto accaduto in casa Flamengo, il club brasiliano che si è impegnato a versare tale cifra al centrocampista verdeoro ceduto a gennaio al Wolverhampton Wanderers. Il bonifico però, non è arrivato al classe 2001 in questione, bensì ad un cestista di 19anni col medesimo nome.



Un clamoroso scambio di identità che ha fatto notizia in patria: a risolvere la questione è stato il Tribunale di Rio che, riconosciuto l'errore umano, ha bloccato l'operazione bancaria.