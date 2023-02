L'avventura di Arturo Vidal al Flamengo rischia di essere arrivata ai titoli di coda. Come riferisce Globo Esporte, il club rubronegro ha avvisato il centrocampista cileno di essere a un passo dal licenziamento dopo che, nei giorni scorsi, si era offerto attraverso il proprio canale Twitch al Colo Colo, suo primo club. Inoltre, non è passata inosservata la scenata contro il Boavista una volta capito che il tecnico Victor Pereira non lo avrebbe fatto entrare: Arturo si è scusato sui social, ma la società ha comunque deciso di trattenergli il 10% dello stipendio.