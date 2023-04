Rivoluzione in casa Flamengo. La squadra che sei mesi fa vinceva la Copa Libertadores sta attraversando un periodo di crisi e a farne le spese è Vitor Pereira, che era stato scelto per guidare la squadra nella nuova stagione. Il tecnico è stato esonerato insieme a tutto lo staff. Con il portoghese alla guida, Vidal e soci hanno perso la Supercoppa brasiliana, la Recopa Sudamericana e sono stati eliminati nella semifinale del Mondiale per Club.