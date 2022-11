Si complica la trattativa del Flamengo per portare Gerson in Brasile dal Marsiglia. Secondo quanto dichiarato recentemente dal padre del giocatore, la trattativa è in fase avanzata. Questo però non combacia con quanto dichiarato dal vice-presidente del Flamengo, che ha sottolineato: "Non è chiusa per Gerson. Si tratta di un'operazione difficile anche a causa del prezzo che il Marsiglia aveva pagato per il giocatore". Lo riporta ESPN.