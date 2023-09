In Brasile, il Flamengo annuncia ufficialmente l'esonero dell'allenatore argentino Jorge Sampaoli: "Mister Jorge Sampaoli e il suo staff non gestiranno più la squadra rossonera, in bocca al lupo per il resto della sua carriera. I contratto di Sampaoli termina a fine 2024 e, secondo la stampa carioca, il Flamengo dovrebbe pagargli 1,8 milioni di euro di buonuscita. Per la sostotizione, il club di Rio sta ora cercando di ingaggiare Tite, ex allenatore del Brasile.