O QUERIDO RENOVOU!



Multicampeão com o Manto, craque e Flamenguista. @filipeluis assinou renovação de contrato com o Mengão até Dezembro de 2023! A Nação terá ainda mais oportunidades de prestigiar a elegância e o talento do lateral no ano que vem! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/wxhyFBgBGc