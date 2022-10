Ottobre di vacanza lontano dalle gare per la schermitrice Rossella Fiamingo e il nuotatore Gregorio Paltrinieri. I due fanno ormai coppia fissa e non si nascondono più con la bellissima spadista che ruba l'occhio con un fisico top. E l'ultimo video postato dalla coppia, in mezzo al mare sul sup, è da ridere. Eccolo ed ecco le foto di Rossella nella nostra gallery.