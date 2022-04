Il futuro di Antonhy Martial non sarà al Siviglia. Lo racconta anche lo stesso attaccante francese, arrivato in Spagna a gennaio in prestito dal Manchester United dopo essere stato anche nel mirino della Juve: "E' molto complicato continuare qui - ha detto Martial ad ABC - Sono arrivato sapendo che sarei dovuto tornare quasi sicuramente al Manchester United a fine stagione".