Il fallimento del progetto Superlega si tramuta in un flop anche sul merchandising. E' quanto accaduto in Inghilterra, dove 72mila magliette celebrative ("New Era", "Nuova era" campeggia sul fronte) per i club della Premier League che avevano aderito alla iniziativa diventano ora completamente inutili. Ma non invendibili. Questa è la sfida raccolta dalla catena di negozi di abbigliamento sportivo Wholesale Clearance UK: con un prezzo di vendita ipotizzato a 29.99 sterline, ora le magliette vanno in svendita al 93% e costano solo due sterline. A raccontare la sfida è un portavoce della catena al Daily Mirror: "Ci è stata affidata la sfida di trovare acquirenti per le magliette promozionali della Superlega. A meno che non tu abbia vissuto sotto una roccia negli ultimi giorni in cui è stata creata e smantellata nell'arco di due giorni. Con questo ben chiaro in mente, abbiamo pensato a questa offerta. "Una nuova era" recita la maglietta, ma ora la Superlega è stata archiviata e ci sono questi ricordi a edizione limitata delle peggiori 48 ore per qualsiasi tifoso di calcio. Quindi, se vuoi essere un orgoglioso proprietario di queste magliette per ricordarti di quanto sono terribili i proprietari, questa è la tua occasione!".