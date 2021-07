Dopo, definito un "idiota"; dopo gli insulti alle bandieree Iker. Rincarando la dose su. Nelle conversazioni private rese note da El Confidencial, il presidente delle Merengues si scaglia contro tutti i portoghesi presenti in rosa nel 2012, partendo dal fuoriclasse ora alla Juventus: "E’ un pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Non può essere normale"."Mendes non cura nulla di lui. Così come non si occupa di niente riguardo a Mourinho. Anche per le interviste. Niente di niente.Sono entrambi anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nell'area del diritto all'immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel lato provocatorio, che non piacciono a tutti. È l'esatto contrario della pubblicità!"."​Jorge Mendes è il rappresentante del presidente del Porto con lui è tutto strano. Appare Mendes e viene pagato, il che dà un alibi al presidente del Porto. Lui e Mendes hanno portato i soldi al russo (Roman Abramovich, patron del Chelsea, n.d.r.) con Mourinho, Carvalho, Ferreira. Quello che succede con questi soldi è che li portano in Svizzera".Poi, parlando di Fabio Coentrao, un altro attacco a Mourinho: "​E' un altro che non ha niente in testa e il Madrid mangia questi ragazzi. E in questo momento è una merda e Mourinho è un idiota. Non è che non vuole giocare. Beh, è... un po' scemo, guida senza patente... Detto questo, è stato travolto dalla pressione".