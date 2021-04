Florentino Perez, presidente della nuova Superlega e del Real Madrid, tocca, tra le altre cose, l’argomento mercato. Queste le sue parole a Chiringuito Tv, dove si parte con l’argomento Ronaldo: “Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid, non ha senso. Ha un contratto con la Juventus. Mbappé? I tifosi mi chiedono sempre di comprarlo. La mia risposta? Niente paura... E’ un buonissimo giocatore. Con lui non ho ancora parlato, per adesso (risata, ndr). Non so come andrà col suo contratto al Psg”.



SU SERGIO RAMOS - “Io amo Sergio Ramos, ma la situazione finanziaria del club è complicata. Nessuno mette soldi in questo club. Lascerà il Real Madrid? Non ho detto questo. Possono succedere molte cose. Vediamo al termine della stagione”.



SU ZIDANE - “Zidane è contento, ha un contratto, è un top manager. Vedremo cosa succederà al termine della stagione. Mourinho? Nei tre anni con noi ci ha aiutato, dobbiamo dire grazie anche a lui”.



SU VINICIUS - “E’ intoccabile. Non lascerà il Real Madrid anche se il Psg ce lo chiederà nell’affare Mbappé”.



SU HAALAND - “Anche il padre di Haaland ha visitato il nostro centro di allenamento a Valdebebas, e ha avuto la stessa reazione di tutti: non ha mai visto niente del genere. Lui e Mbappé sono ottimi giocatori, ma quello che hanno fatto Messi e Cristiano è incredibili”.