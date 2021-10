Kylian Mbappé chiama, il Real Madrid risponde: "A gennaio ci saranno novità". L'attaccante francese ha spiegato a L'Equipe e a RMC Sport che se avesse lasciato il Paris Saint-Germain in estate lo avrebbe fatto solo per le merengues, il matrimonio potrebbe solo essere stato rimandato perché dal club madridista arriva un segnale importante.



L'APERTURA - Ospite della redazione di El Debate, il presidente del Real Florentino Perez ha confessato: "Speriamo che il primo gennaio tutto si risolva. Avremo novità". Il contratto di Mbappé con il PSG scadrà al termine della stagione, il 30 giugno 2022, e da gennaio quindi l'attaccante sarà libero di accordarsi con un'altra società. E il Real Madrid è saldamente in testa.



LA PRECISAZIONE - Lo stesso Florentino Perez ha voluto poi fornire una precisazione a RMC Sport: "Le mie parole sono state fraintese. Quello che ho detto è che dovremo aspettare il prossimo anno per avere delle novità, sempre nel rispetto del PSG con il quale abbiamo dei buoni rapporti".