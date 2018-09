Florentino Perez, presidente del Real Madrid, torna a parlare dell'addio di Cristiano Ronaldo e le sue parole spaventano i tifosi della Juventus. Il numero uno dei blancos è intervenuto ai microfoni della popolare trasmissione spagnola El Chiringuito a margine della consegna dei premi Fifa The Best, ecco le sue dichiarazioni: "Cristiano è rimasto nel cuore di tutti i madridisti. Se lo avessi visto oggi lo avrei abbracciato, è il degno successore di Di Stefano. Un giorno tornerà al Real Madrid".



'SEMPRE CASA SUA' - Parole forti, che fanno seguito a quelle di qualche giorno fa, con cui Perez aveva ammesso come quella della Juventus fosse l'unica offerta arrivata al Real Madrid per CR7 e come la cessione fosse stata una precisa volontà del campione portoghese, aggiungendo però che il Real Madrid sarebbe sempre stata la sua casa. A due mesi e mezzo dall'addio, Perez sente la mancanza di Ronaldo.