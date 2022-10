In occasione dell'Assemblea dei soci del Real Madrid, il presidente dei blancos ha dichiarato: "Con il massimo rispetto per i campionati nazionali,la Corte segnerà il futuro del calcio.l calcio ha davanti un futuro cupo, se non facciamo qualcosa perché è sempre meno interessante per i giovani, chiedono un prodotto di qualità che il calcio non offre più".Per riproporre l'idea della Superlega, Florentino ha utilizzato un'immagine tennistica: "La Uefa sta aumentando il numero di partite irrilevanti. Questo accelererà solo il declino del calcio europeo. Per Forbes, il Real Madrid era il 5° club al mondo di tutti gli sport, ora è il 13°. In questa classifica solo 3 club sono squadre di calcio. La tendenza è indiscutibile. Negli Stati Uniti lavorano bene e in Europa molto male".L'affondo del numero uno del Real Madrid si è concluso con una risposta secca alle provocazioni dei giorni scorsi lanciate dal presidente del Paris Saint-Germain e dell'ECA NasserAbusi che tutti conosciamo e nessuno fa nulla.La Corte, con la sua risoluzione, segnerà il futuro del calcio. Da lì, lavoreremo per invertire l'attuale tendenza in Europa del calcio".