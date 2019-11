Per Florenzi non è proprio un bel momento. Fifa 20, il gioco online sul calcio più famoso al mondo, tramite l'assistente vice allenatore consiglia questo a chi prende la Roma per fare una partita: “Buongiorno mister, ho notato che il capitano scelto per la prossima partita contro il Porto è poco carismatico. Le suggerirei di consegnare la fascia a Edin Dzeko, le cui doti da leader avranno un impatto positivo sui compagni durante il match. La decisione finale, comunque, spetta a lei. Saluti, assistente allenatore”.



Il capitano in questione è Alessandro Florenzi, che nel gioco è sconsigliato, perché potrebbe non avere un grande impatto sui compagni a causa del suo scarso carisma. “Meglio Dzeko” spiega il gioco.