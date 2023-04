Guardiamo avanti e restiamo uniti. Mercoledì dobbiamo scendere TUTTI in campo. Noi e voi. #MilanEmpoli @acmilan pic.twitter.com/YSDPwTIuBF — ALESSANDRO FLORENZI (@Florenzi) April 8, 2023

. All'indomani del deludente pareggio interno con l'Empoli nella 29ª giornata di Serie A, l'esterno rossonero lancia l'appello in vista della sfida con il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì 12 aprile alle 21 a San Siro. Il messaggio di Florenzi sui social: "Guardiamo avanti e restiamo uniti. Mercoledì dobbiamo scendere TUTTI in campo. Noi e voi".