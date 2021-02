Alessandro Florenzi e il Paris Saint-Germain, un matrimonio che può continuare a lungo. Le prestazioni dell'esterno azzurro a Parigi sono in costante crescita, così come la sua importanza all'interno dello spogliatoio del PSG. Ultima prova della continuità del laterale in prestito dalla Roma la prova offerta contro il Barcellona, una partita di alto livello che può dare una spinta decisa per il futuro.



SI' AL RISCATTO, SOLDI PER LA ROMA - Leonardo infatti è sempre più orientato ad esercitare il diritto di riscatto per acquisire Florenzi a titolo definitivo. Lo assicura l'edizione odierna de L'Equipe, spiegando la soddisfazione di Pochettino e la convinzione del PSG di poter trattenere senza fatica in rosa uno dei terzini destri migliori in circolazione. E a cifre ragionevoli in tempo di Covid, se si pensa che per riscattarlo dalla Roma servono 8 milioni di euro: un investimento contenuto per i parigini, soldi freschi per le casse dei giallorossi. La decisione definitiva nei prossimi mesi, ma a suon di prestazioni Florenzi sta spingendo il PSG a confermarlo anche per il futuro.