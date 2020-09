Visite mediche finite e firma sul contratto imminente. Alessandro Florenzi lascia ancora la Roma e diventa (per almeno un anno) un giocatore del Paris Saint Germain.



CIFRE - Le cifre definitive dell’affare sono di 500mila euro per il prestito oneroso e 9 milioni per (l'eventuale) riscatto da esercitare il prossimo anno. Sul giallorosso c'era anche, come noto, l'Everton di Carlo Ancelotti, interessato ad acquisire il laterale a titolo definitivo, ma la mancata ‘uscita’ di un giocatore nello stesso ruolo ha rallentato l’affondo decisivo. L'accordo prevede inoltre un anno in prestito e un quadriennale nel caso in cui venga finalizzato l'acquisto nella stagione 2021/2022. Sull'addio dell'ex capitano pesa la mancata sintonia con Paulo Fonseca.