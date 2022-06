Come già avvenuto nelle scorse stagioni - con affari come quelli fatti con– laditorna ad attingere dal mercato degli svincolati. Dopo l’inattesa partenza di Lucas Torreira, con i viola che hanno preferito non cedere alle richieste economiche dell’Arsenal e del procuratore, è arrivata l’esigenza di qualche ritocco in mezzo al campo tanto che Vincenzo Italiano avrebbe già individuato, e comunicato alla dirigenza, il sostituto ideale.Si tratta del classe ’95 austriaco, centrocampista centrale ex Hoffenheim, cresciuto in Austria ma poi sbocciato nel settore giovanile del Werder Brema. Centrocampista centrale di quasi 1.90m ancora nel pieno della carriera e che ha accumulato una certa esperienza, anche a livello internazionale: per lui sono 16 le presenze e 4 reti in Europa (accumulate tra Europa League e Conference League), oltre che ben 33 presenze ed una rete con la maglia della nazionale austriaca. Centrocampista prestante dal punto di vista della struttura fisica, anche se la qualità tecnica rappresenta la sua dote più evidente.: siamo ormai alle battute conclusive di un affare a zero che frutterà al centrocampista austriaco un) a circa due milioni a stagione e le chiavi della mediana viola. Le dichiarazioni con le quali Grillitsch ha salutato l'Hoffenheim hanno lasciato un po' perplessi:. Ma questo sarà solo un ottimo viatico per presentarsi a Firenze, piazza esigente anche circa la considerazione esterna della squadra viola.Giocatore versatile, in grado di ricoprire tanti ruoli in mezzo al campo, ma in carriera la maggior parte del tempo lo ha trascorso in cabina di regia. Destro naturale, non velocissimo ma dotato di grande visione di gioco, bravo nel fraseggio, elegante ed essenziale nelle giocate. Può giocare anche da mezzala o in un centrocampo a due assieme ad un elemento più dinamico e votato all’interdizione. Nell’ultima stagione all’Hoffenheim in molte occasioni ha svolto anche il ruolo di difensore centrale in una difesa a 3. Intelligente tatticamente, ha buone doti balistiche ma ha segnato poco rispetto alle possibilità: appena 14 reti nei professionisti