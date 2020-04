Ha fatto appena in tempo a dare l'addio al calcio giocato. A gennaio ha annunciato il ritiro con una conferenza stampa annunciata dalla Casertana (il suo ultimo club), a marzo hanno fermato il calcio: "Hai visto cosa ho combinato?! - ci dice l'ormai ex attaccante nella nostra diretta sulla pagina Instagram -, stavo iniziando a lavorare sul settore giovanile della Casertana ma ora è tutto bloccato, poi vorrei iniziare il corso da allenatore.- Accento inconfondibile, Antonio ha girato mezza Italia ma Napoli è sempre nel cuore: "Sono cresciuto per strada tra le sparatorie, ma sono state esperienze che mi hanno formato come persone. Erano anni in cui ero spensierato e mi bastava un pallone per essere felice". I primi calci fuori da quel San Paolo dove sognava di giocare: "L'emozione che ho provato giocando lì per la prima volta la paragono alla nascita di un figlio". Ricordi e risate: ". E' stato un momento pesante, ho preso tanti insulti perché il club disse che avevo rifiutato di tornare ma non era così. La verità è che De Laurentiis non mi ha mai fatto una chiamata. Dall'altra parte c'era il Perugia di Gaucci che mi aveva promesso di fare la squadra intorno a me". L'esplosione però arriva con la maglia dell'Udinese, con tanto di vittoria e gol in Coppa Uefa al Westfallenstadion di Dortmund: "E' stata una serata fantastica, era la mia prima partita in Europa. Quando sono entrato in campo c'era una muraglia gialla che faceva impressione. Ho la maglia conservata di quella partita". Qualche rimpianto: "Quell'anno siamo usciti ai quarti contro il Werder Brema che poi è arrivato in finale, chissà cosa sarebbe successo se avessimo passato il turno...".- Le sliding doors della carriera di Floro Flores, come quando disse no alla Juventus: "". 10 gol in 18 partite, Floro on fire: "E' stata una stagione fantastica, se fossi rimasto lì forse la mia carriera sarebbe cambiata". Ma Antonio rientra a Udine, neanche il tempo di svuotare la valigia che è già pronto per ripartire. Direzione Granada: ". Quando volevo tornare al Genoa, per farmi rimanere mi aveva promesso di farmi giocare in coppia con Di Natale. Poi metteva sempre Fabbrini e io mi sono sentito preso in giro".- E Granada sia, con diapositive del Camp Nou: ". Prendevo solo palloni di testa". Poi però gli brillano gli occhi: "Lì ho visto da vicino Leo Messi, è il giocatore che mi ha impressionato di più. Ogni volta che aveva la palla tra i piedi sembrava potesse fare qualsiasi cosa". Pronto a dribblare anche chi gli chiedeva la maglia, ma Antonio aveva il suo uomo di fiducia: ". Io che nemmeno parlo lo spagnolo...". Cuore napoletano Floro Flores, che sogna di fare l'allenatore ma: "Io non dimentico mai da dove sono partito".