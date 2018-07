È assalto di Pieroni per portare Antonio Floro Flores all’Arezzo. Un ritorno in amaranto per il goleador campano che aveva già giocato in Toscana dal 2005 al 2007. Dopo i primi contatti di venerdì scorso, secondo la Gazzetta dello Sport ieri c'è stata una nuova accelerazione per la punta in uscita dal Chievo e reduce dall’esperienza al Bari negli ultimi 18 mesi.



NORD - La Pro Vercelli piazza il colpo Tedeschi (Catania) per la difesa. Ufficiale l’approdo di Scazzola (ex Casertana) sulla panchina del Cuneo. L’Albissola ingaggia Martignago (Mestre). Paolucci (Ternana) firma con l’Entella. Giorno (Parma, era al Vicenza) si avvicina al Monza. La Feralpisalò tessera De Lucia (Bari). Il Vicenza stringe per un tris di colpi: in mezzo al campo è vicino Troiano (Entella), per la trequarti piace Cattaneo (Reggiana) mentre davanti fari puntati su un grande centravanti: in arrivo uno tra Brighenti (Cremonese) e Eusepi (Pisa). Rozzio (Reggiana) verso il Pordenone. Il Sudtirol si assicura Turchetta (Lecce, era alla Casertana). La Triestina chiude per Formiconi (Pordenone). Idea suggestiva in casa Pro Piacenza: riportare in Italia l’argentino Ledesma (Lugano). L’Arzachena tessera Belardelli (Ostiamare).



CENTRO - Raffini (Pordenone) e Germinale (Fano) nel mirino del Ravenna. La Lucchese punta Mastroianni (Carpi, era all’Albinoleffe). Gori (Bari) e Brignani (Bologna) vicinissimi al Pisa. Setola (Palermo) si avvicina al Fano. Tris Vis Pesaro: ecco Gianola (Sicula Leonzio), Petrucci (Carpi) e Hadziosmanovic (Sampdoria). Ufficiale l’arrivo di Giraudo (Vicenza) alla Ternana.



SUD - Nunzella (Pordenone) si avvicina alla Casertana. Il Monopoli ingaggia Scardina (Pro Vercelli) e Saloni (Spezia). Il Potenza aspetta una risposta da Strambelli (Matera) e Brienza (Bari) e per la porta pensa a Poluzzi (Spal) e Furlan (Bari). Tripletta Vibonese con Loffredo (Perugia), Prezioso (Napoli) e Ripa (Catania). Infine poker della Sicula Leonzio che prende Talarico (Arezzo), Pozzebon (Catania), Esposito e Polverino dalla Juve Stabia.