Anche Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. Il portiere azzurro è in isolamento ed è l’ennesimo giocatore del PSG ad essere stato contagiato: vero e proprio focolaio quello che si sta verificando nel club francese, che negli ultimi giorni ha dovuto registrare i contagi anche di Juan Bernat, Sergio Rico, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala e soprattutto Lionel Messi.



TITOLARE IERI IN COPPA DI FRANCIA - Donnarumma aveva giocato titolare l'ultima gara del PSG che si è disputata ieri in Coppa di Francia contro il Vannes: ora dovrà rispettare una settimana di isolamento come previsto dal nuovo protocollo sanitario che la Lega Calcio Professionistico (LFP) ha inviato ai club, oppure cinque giorni in caso di test negativo o totale assenza di segni sintomi.