Il futuro diè ancora incerto, ma diversi fattori hanno rilanciato le quotazioni di una permanenza all'per lo slovacco. Innanzitutto le cessioni che i nerazzurri stanno perfezionando in queste ore, daalperall'ipotesi di partenza di, entrambi corteggiati dal Chelsea. Non solo le uscite però, a favorire le possibilità di vedere ancora Skriniar ci pensano anche- Il primo è, diventato negli ultimi giorni il sogno numero uno di Tuchel e dei Blues per completare la difesa.per lasciar partire il centrale. Una cifra che ha smorzato l'interesse del PSG, ma. D'altronde, l'obiettivo è generare una ricchissima plusvalenza nonostante la spesa per portare Fofana in Inghilterra sia stata ingente:, tanto ha investito il Leicester nel 2020, che aveva inseguito il classe 2000 per tutta l'estate.- Discorso più recente per quanto riguarda, cercato dal Milan un anno fa quando giocava alloe i rossoneri non avevano ancora deciso di completare l'acquisto di, arrivato in prestito dal Chelsea., una cifra che ora conta di doppiare con la cessione:per lasciar partire il classe 2000.(per il quale i parigini non hanno al momento effettuato rilanci rispetto aidi qualche settimana fa): l'idea di Luis Campos è di sfruttare i buoni rapporti con il Lipsia (si veda l'affare) per abbassare il costo, magari inserendo qualche contropartita tecnica in esubero a Parigi (come). Dai sogni del Milan a quelli di Chelsea e PSG, ora Fofana e Simakan sono di nuovo protagonisti sul mercato e possono cambiare il futuro di Skriniar e dell'Inter.