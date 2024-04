Foggia-Audace Cerignola: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Super derby allo Zaccheria:si affrontano, sullo sfondo punti fondamentali per i playoff. Una delle gare più attese della giornata numero 37 del campionato disarà, senza dubbio, il derby della Capitanata: separate da un solo punto in classifica, le due formazioni pugliesi si ritrovano a battagliare per la decima posizione del girone, l’ultima che consente l’accesso ai playoff. Cudini e Raffaele, i due allenatori, si giocano tutto in 90 minuti: una vittoria potrebbe essere decisiva, sia da una parte che dall’altra.• Partita: Foggia-Audace Cerignola

• Data: domenica 21 aprile• Orario: 20:00• Canale TV: Sky Sport 253• Streaming: Sky Go, NOWPerina, Ercolani, Riccardi, Rizzo; Salines, Di Noia, Martini, Vezzoni; Rolando, Gagliano, Schenetti.Barosi; Gonnelli, Ligi, Visentin; Bianchini, Tascone, Sainz-Maza, Tentardini, Coccia; Vuthaj, D’Andrea.

La gara fra Foggia e Audace Cerignola, valida per la giornata numero 37 del campionato di Serie C NOW, si giocherà domenica 21 aprile 2024, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:00.• Sky SportFoggia-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.• Sky Go• NowSarà possibile seguire Foggia-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.La telecronaca del match sarà a cura di Peppe Di Giovanni.