Il nuovo allenatore del Foggia, Roberto Boscaglia, ha risposto a chi lo accostava al suo predecessore, Zdenek Zeman, ai microfoni di FoggiaToday. "Sono un mister con tante panchine in B, ho vinto sei campionati. Non sono venuto per sostituire lui, ma per fare il mio percorso. E' un mito che sta facendo tanto per il calcio e anche per noi siciliani, ma non avverto il peso di allenare dopo lui. Se pesa a voi non è un mio problema"