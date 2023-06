Importanti aggiornamenti in casa Foggia. Nella giornata di martedì il tecnico Delio Rossi terrà una conferenza stampa dove comunicherà il suo futuro: l’allenatore ex Lazio e Fiorentina è deciso a lasciare il club nonostante il contratto che lo lega ai pugliesi fino al 30 giugno 2024 e un percorso incredibile dal suo arrivo in panchina.