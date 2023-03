Primo giorno da allenatore del Foggia per Delio Rossi, che nella conferenza stampa di presentazione ha ricordato così il suo passato in rossonero: "Quando ho smesso di giocare ho iniziato ad allenare nel settore giovanile del Foggia, oggi secondo me si chiude un cerchio. Oggi per la prima volta ho messo la tuta rossonera, spero di finirela carriera qui".



L'ANEDDOTO - "Prima di accettare la proposta stavo cercando le case al mare. Ho detto al presidente che non posso fare miracoli, ma sono sempre stato un allenatore che dà tutto se stesso alla squadra e farò il mio massimo".



ZEMAN - "Sarò contento di incontrarlo, è stato un mio allenatore e abbiamo fumato spesso insieme".