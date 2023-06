Davide Di Pasquale, difensore e capitano del Foggia, attraverso il suo profilo Instagram, parla così della stagione da poco conclusa e dell'ormai noto episodio degli spari rivolti alla sua automobile: "Innanzitutto vorrei ringraziare i tantissimi messaggi che mi sono arrivati per l'accaduto dell'altro giorno, un gesto inqualificabile che non merita altre parole... Ma una cosa ci tenevo a dirla! Sono più che sicuro che la tifoseria foggiana non c'entra nulla con questo episodio! In questi due anni ho conosciuto persone fantastiche, generose e altruiste, disposte ad aiutarti in ogni situazione. Chi mi conosce sa benissimo il ragazzo che sono, e non sto qui a elogiarmi, perché sicuramente posso essere giudicato come calciatore, ma non come uomo! Quest'anno ho avuto la fortuna di essere il capitano di una squadra a dir poco meravigliosa! Ragazzi, compagni, fratelli che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, che non smetterò mai di ringraziare per la professionalità e l'impegno profuso in tutta la stagione calcistica! Abbiamo sorriso, pianto e poi gioito sempre insieme, superando difficoltà che poche squadre avrebbero fatto! Un grazie a tutto lo staff tecnico e sanitario che non hanno mai fatto mancare il loro apporto! La delusione per la finale è tanta, meritavamo l'ultima grande gioia, ma a volte non conta il traguardo ma ciò che provi mentre lo percorri. Buone vacanze a tutti!".