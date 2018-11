Trema la provincia di Foggia: trenta arresti tra la malavita locale, dalle indagini emerge che il Foggia calcio era stato costretto nel 2015 a sottoscrivere un contratto a Luca Pompilio, secondo gli inquirenti vicino al mondo criminale



ESTORSIONE NON DENUNCIATA - Pressioni sull’ex allenatore rossonero Roberto De Zerbi, oggi al Sassuolo, sull’ex direttore sportivo Giuseppe Di Bari e sul figlio del patron del Foggia Sannella per l’ingaggio di un calciatore in Lega Pro: questo quanto emerso dall’ordinanza che ha portato all’arresto di 30 affiliati alla malavita foggiana, in una maxi-operazione messa a segno da Carabinieri e Polizia di Stato. Estorsione in piena regola, non denunciata all’epoca dei fatti a gennaio 2016: all'interno dell’ordinanza che ha accompagnato i provvedimenti restrittivi figurano i nomi dell’ex d.s. Di Bari, dell’ex tecnico De Zerbi e di Antonio Sannella. Nell’ordinanza sono evidenziate minacce al figlio del patron rossonero da parte dei delinquenti, per imporre l’ingaggio dei due calciatori.