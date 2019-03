Dopo la tempesta dei giorni scorsi, con il cambio di allenatore, i gravissimi atti vandalici di alcuni tifosi e il rischio di nuove penalizzazioni, sembra poter tornare il sereno in casa Foggia. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport il club pagherà lunedì gli stipendi arretrati, che ammontano in totale a 1,4 milioni di euro. Saranno rinviati a fine stagione solo i premi per i giocatori.