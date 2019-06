Il Foggia non si è iscritto al campionato di Serie C. E i guai continuano. Come riporta l'Ansa, la Guardia di Finanza di Bari e Foggia ha fatto scattare una serie di perquisizioni allo stadio Zaccheria di Foggia e in aziende locali per reati connessi alla gestione del Foggia calcio, procedendo per frode fiscale e riciclaggio.



Queste perquisizioni, riporta sempre Ansa, interessano i due patron, i fratelli Francesco e Fedele Sannella, e alcune società a loro riconducibili come la Satel Srl e la Sannella Holding 2. E' la terza volta che gli uffici del club pugliese vengono perquisiti in un anno e mezzo. Si tratta dell'inchiesta avviata a inizio 2018 sul patron Fedele Sannella, indagato di riciclaggio di denaro sporco nel Foggia negli anni 2016-17.