Il Foggia balza in vetta al Girone H di Serie D dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Taranto, con un gol di Tortori al 95': i Satanelli hanno la meglio nel derby pugliese, ma fa notizia la tensione a fine gara negli spogliatoi tra i presidenti delle due squadre, Giove e Felleca, per una partita che già nell'intervallo aveva fatto registrare momenti di nervosismo con l'espulsione dell'allenatore del Foggia Corda e del difensore del Taranto Manzo.



CACCIATO DALLO STADIO - Il presidente rossoblu Giove, riferendosi al tecnico del Foggia Corda, lo avrebbe "invitato" a non presentarsi nei match di Brindisi e Taranto, scatenando la veemente reazione prima del tecnico sardo e poi del presidente Felleca che, con toni alti e parole grosse, lo ha cacciato dallo "Zaccheria".