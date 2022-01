Provoca il terremoto nel Foggia il ko interno contro il Latina. Al 90’ il presidente Canonico esonera su due piedi il direttore sportivo Giuseppe Pavone; in bilico anche la posizione di Zeman che starebbe meditando le dimissioni. All’origine della clamorosa frattura anche divergenze di mercato: ieri era allo Zaccheria in tribuna l’attaccante Hachim Mastour, ex talento del Milan, scelta del presidente bocciata da Pavone e dal boemo.