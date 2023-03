Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Delio Rossi. L’allenatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024.



IL PROFILO | Delio Rossi nasce a Rimini il 26 gennaio 1960. Ex centrocampista muove i primi passi nel Forlimpopoli, ma è con il Foggia che raggiunge grandi traguardi. Ha vestito rossonero dal 1981 al 1987 conquistando vittorie e promozioni importanti con i satanelli. Delio Rossi ha sfidato il Real Madrid in occasione della Coppa Durum allo Stadio Zaccheria, proprio con i colori del Foggia cuciti sulla pelle. Nella stagione 1991/1993 allena la primavera del club e poi, nella stagione 1995/1996 prende le redini della prima squadra dopo un’esperienza lunga due anni vissuta alla Salernitana. Vincitore di una Coppa Italia con la Lazio ha diretto altri grandi club come Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Bologna. “Sono molto emozionato. Torno a casa, torno nella città che mi ha reso grande. A Foggia ho tutto: storia, ricordi e affetti. Torno in quella che sento la mia città. Forza Foggia”, dichiara Delio Rossi emozionato ai microfoni del club.