Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dall’AC Milan, il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Tonin. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Riccardo Tonin nasce ad Arzignano il 30 gennaio 2001. Nel 2015, a 14 anni, la società milanese acquista il cartellino del giovane attaccante. Il Milan nella stagione 2021/2022 lo cede in prestito al Cesena. “Amo i colori rossoneri. La Serie C è un campionato difficile ma Foggia ha tutto per sognare. Voglio dare il meglio, ringrazio la società per avermi voluto qui, questa è l’occasione che un giocatore aspetta e che non può rifiutare. Forza Foggia”, dichiara la punta.