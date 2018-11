Un inseguimento spericolato in autostrada seguito da una accesa lite con gli ufficiali della Polizia. Non è un film d'azione, ma è l'ultimo capitolo del travagliato periodo che vede protagonista il pilota Romano Fenati.



Il motociclista ascolano, salito alle cronache per il brutto episodio di cui era stato protagonista con Manzi durante il GP di Misano, si trovava sul tratto maceratese della A14 quando una pattuglia della Polizia gli ha imposto l'alt per l'eccessiva velocità del veicolo. Fenati, riporta il Resto del Carlino, non solo ha ignorato l'avviso ricevuto dalle autorità, ma ha proseguito il suo cammino tentando di seminarle.



Raggiunto dagli agenti, il motociclista ha reagito bruscamente ed è nato un diverbio che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Non il migliore dei modi per presentarsi ai nuovi tifosi di Snipers, team della Moto 3 che lo aveva accolto dopo il termine della lunga squalifica impostagli dalla FIM.