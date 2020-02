Scene di ordinaria follia in autostrada dove si è verificato un agguato degli ultras del Bari, diretti a Castellammare di Stabia per la partita contro la Cavese, ai tifosi del Lecce diretti all'Olimpico per la partita contro la Roma in programma alle 18.



Come riferisce quotidianodipuglia.it, da una prima ricostruzione dei fatti, l'agguato - avvenuto in zona Ofanto sud, fra Cerignola e Foggia - sarebbe stato premeditato: a provarlo la presenza di chiodi sull'asfalto. Dopo aver forato, i pulmini sono stati costretti a fermarsi e, a quel punto, circa 200 baresi avrebbero teso una trappola, circondando due mezzi diretti all'Olimpico con a bordo una ventina di tifosi giallorossi. Armati di spranghe e torce avrebbero quindi aggredito i tifosi e poi incendiato i pulmini. Ci sarebbero alcuni feriti.



L'azione violenta si è consumata in pochi minuti. I reparti della Celere della Polizia hanno quindi radunato tutti i giallorossi diretti a Roma e provveduto a scortarli per il resto del tragitto.