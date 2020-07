Vera e propria follia in Spagna: a Pamplona, infatti, è stata organizzata una partita di calcio tra sani e infetti da coronavirus. Non è uno scherzo, ma una trovata di cattivo gusto, in un momento in cui nel paese sono anche ripartiti alcuni focolai del Covid, come ad esempio a Barcellona.





Gli organizzatori, incuranti, hanno pubblicizzato l’evento sui social, rendendosi facilmente individuabili dalle autorità, che hanno bloccato tutto sul nascere. Ad avere l’idea, secondo quanto riferito da As, un ragazzo di 23 anni: denunciato, ha ricevuto una multa da 3mila euro. Le autorità spagnole hanno poi diffuso il seguente messaggio, per scoraggiare nuove iniziative del genere: “Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica".