In Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e ha chiuso la sua carriera con quella del Como nel 2002/2003, ma i suoi principali successi sono legati all’ambiente bianconero con cui ha trionfato in campionato, in Supercoppa e ha vinto anche un'Intertoto. Stiamo parlando di Daniel Fonseca, oggi apprezzato procuratore sportivo, che commenta gli ultimi movimenti di mercato della Juventus: da Bonucci a Caldara e Godin fino a CR7 e Zidane.

LA JUVENTUS - “La Juventus è una società che attualmente è al top in Italia e in Europa. Il livello dirigenziale è molto alto, io ammiro la ricerca continua della perfezione che si vede nei dirigenti, nell’allenatore e nei giocatori. Con loro c’è soltanto da imparare. La capacità manageriale ti lascia a bocca aperta, puoi solo alzarti in piedi e applaudirli. La bravura è sempre quella di arrivare prima di tutti”.



