Dopo le parole in conferenza stampa al termine del derby di domenica scorsa, Fonseca torna a parlare della partita contro la Lazio e dei giorni precedenti alla stracittadina. Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese in un’intervista rilasciata dall’agenzia della sua procura:Posso dire che ho già vissuto molte cose nel calcio, ma niente uguale a questo. Avere questo tipo di supporto prima di una partita è qualcosa che non ho mai vissuto e che ricorderò per sempre.Il tifo allo stadio, l’atmosfera creata dai tifosi è stata fantastica e ci ha dato una forza enorme. Peccato che non abbiamo vinto noi, ma la squadra ha giocato molto bene. Siamo stati coraggiosi e abbiamo creato tante occasione contro una squadra molto forte come la Lazio.