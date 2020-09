Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla al canale tematico del club al termine dell'amichevole pareggiata 2-2 dai giallorossi con il Cagliari: "Mi è piaciuto il primo tempo, offensivamente. Non abbiamo fatto gol, ma abbiamo dominato. Abbiamo sbagliato le due prime situazioni in cui il Cagliari si è avvicinato. Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, anche difensivamente non hanno creato situazioni, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi".



LAVORO DA FARE - "Dobbiamo lavorare per migliorare e imparare, devo dire che in questa preseason solo adesso abbiamo tutti i giocatori, ci sono elementi che non si sono allenati. Vedo segnali positivi. Non è un discorso chiuso, abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente e con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare".



SU MKHITARYAN - "Giocatore molto intelligente, gioca in molte posizioni, è in un buon momento. Abbiamo altri giocatori che stanno giocando bene e questo è importante".



SUL SISTEMA DI GIOCO - "Abbiamo cambiato il sistema, è una cosa che voglio fare durante la stagione. La squadra è stata bene in questo sistema. Mi è piaciuta la squadra a 4, abbiamo fatto una buona partita".



SU FRIEDKIN - "Impressione? Molto positiva. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamo lavorando per la Roma".