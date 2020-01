Matias Fonseca, figlio di Daniel, attaccante dell'Inter, è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 19. Il padre, ex Napoli, Roma, Cagliari e Juventus, tra le altre, è stato un grande della nazionale uruguayana, e proprio della Celeste decide di parlare: "Hanno citato diversi ragazzi figli di ex giocatori e di rappresentanti che hanno fatto molto meno di Matías in Europa. Si vede che in Uruguay Internet non funziona: magari Gustavo Ferreyra (ct della selezione olimpica uruguagia) e Oscar Washington Tabarez hanno 3-4 giocatori migliori di lui, riserva dell'Inter maggiore a 18 anni. Quelli che andranno al Sub 20 sono tutti figli di amici di Tabarez".



SU MATIAS - "Matías è stato convocato dalla squadra nazionale italiana U19, è cresciuto molto negli ultimi mesi e se lo merita. Ma fa male come uruguaiano non vedere Matias non essere considerato dalla squadra nazionale Celeste. Mi fa male vedere come un calciatore che ha segnato tanti gol quest'anno ed è stato anche in panchina con la prima squadra non venga convocato dall'Uruguay".